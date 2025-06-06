德國總理默茨晤特朗普　白宮獻禮：特朗普爺爺在德出生證明

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（6月5日）在白宮橢圓形辦公室會見來訪的德國總理默茨（Friedrich Merz），他在會面期間收到一件默茨從德國帶來的禮物——爺爺Frederick Trump的出生證明。



特朗普與他的父親弗雷德（Fred Trump）是土生土長的美國人，但祖上並非在美國出世。特朗普的爺爺Frederick就出生在1869年的德意志邦聯的巴伐利亞王國（即現今德國的巴伐利亞州），不過他當時的名字還是Friedrich，之後在1885年乘船來到美國，才改名為Frederick。

默茨在乘機前往美國的途中拍影片介紹這份禮物，今次也是他首次以總理身份訪美，他還指禮物除了寫有德文的原件外，還另附英文翻譯文本，強調由德國外交部製作，文件上寫有的「書法真是令人嘆為觀止」。