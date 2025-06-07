空中「記掛」馬斯克　特朗普：不排除終止他與政府間的合約

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前與從他旗下內閣離開的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）發生強烈不合，甚至威脅下令讓政府終止與馬斯克旗下公司之間的合約。特朗普周五（6月6日）在總統專機上仍不忘提點此事，指會考慮一切事宜，表示不排除終止馬斯克與政府間的合約。



路透社報道，特朗普與馬斯克衝突後傳來白宮介入並斡旋二人通話消息，特朗普在機上重申未有安排與馬斯克對話，稱政府效率部（DOGE）幫了大忙，但「希望他能把特斯拉做好（hope he does well with Tesla）。」

另一方面，馬斯克同時在旗下社交平台X發文，他回帖自己日前發布的投票帖文，指美國「需要一個新的政黨來代表那些80%處於政治中間派的人士」——「美國黨」。他這個投票帖文是日前與特朗普在網上大打「口水戰」時設置並置頂的投票帖文。

圖為馬斯克2025年6月6日在特朗普搭乘專機時發布帖文，指美國需要組件新的政黨。（截圖自X@Elon Musk）

報道引述馬斯克身邊消息人士指，馬斯克現已逐漸平息憤怒，預料認為他會希望修復自己與特朗普之間的關係。