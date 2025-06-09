洛杉磯示威｜派2000國民警衛隊進駐　加州長斥特朗普「造混亂」

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出2000名國民警衛隊。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）周日（8日）齊齊在社交媒體上批評特朗普政府此舉，兩人均呼籲民眾保持冷靜、避免使用暴力。



紐瑟姆在社交媒體上發文指責特朗普此舉「旨在製造危機，而非滿足實際需求」。他強調，特朗普試圖通過「製造混亂」來為加大鎮壓、煽動更多恐慌及強化控制尋找藉口。

巴斯則在聲明中強調，特朗普部署國民警衛隊導致混亂升級，洛杉磯居民正真切地感受着恐懼，這種恐懼在社區和家庭中蔓延，將民眾置於危險境地，而這是洛杉磯最不需要的。

美國移民與海關執法局等聯邦機構繼續在洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動並連續第2天與當地居民發生嚴重衝突之際，白宮發聲明稱，特朗普簽署備忘錄，部署2,000名國民警衛隊員以應對持續惡化的違法行為，以平息「失控」的移民執法抗議活動。

首批美國加州國民警衛隊成員已抵達洛杉磯市中心，部份車輛停在市政廳旁的司法大廳前。洛杉磯警察局發表聲明稱，7日晚間在移民執法過程中發生的抗議活動已「平安結束」，期間未發生意外，警方將繼續保持高度戒備，應對潛在騷亂行為。