印度航空飛倫敦波音客機起飛不久後墜毀　機上載242人｜最新

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在位於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀。印度航空指機上包括乘客和機組人員在內載242人。警方稱飛機墜毀於平民區。路透社引述救援人員稱現場發現至少30具遺體。



路透社報道引述消息人士指，機上乘客包括217名成人和11名兒童，當中包括169名印度人、53名英國人、1名加拿大人和7名葡萄牙人。

確切傷亡數字暫時未知，印度衛生部長表示「許多人」罹難。

據機場空中交通管制中心，失事飛機於當地時下午1點39分從跑道起飛。現場影片顯示飛機起飛後不久即墜毀，地面冒出一股濃煙。據警方消息，墜機地點為一座醫生宿舍樓，暫時未知地面傷亡。

據FLIGHTRADAR24，失事航班機型為波音787-8 Dreamliner，客機初始ADS-B飛行跟蹤數據顯示，該飛機在達到190米的最大氣壓高度，然後以每分鐘145米的垂直速度開始下降。

印度航空公司一架載有242人航班於起飛後不久在機場附近墜毀。（Getty）

目前機場所有航班暫停運營。警方已疏導該地區的交通，至少有十幾輛救護車抵達現場。

印度航空公司表示，一架航班編號為AI171的客機發生事故。航空公司目前正在查明事故細節，將盡早公布更多消息。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交平台X上表示：「艾哈邁達巴德的悲劇令我們震驚和悲痛。言語難以表達心碎的程度。在這個悲傷的時刻，我向所有受影響的人表示慰問。」莫迪指，自己正與有關部長和部門保持聯絡。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）對遇難乘客及其家屬表示慰問，他指：飛機墜毀的場面「令人悲痛至極」。

波音公司稱已獲悉事件初始報告，正在試圖獲取更多信息。