據報特朗普擬撤銷部份移民身份　或影響逾50萬拉丁美洲移民

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期加強反非法移民舉措，還派遣軍警駐紮處於宵禁的加州洛杉磯。美媒引述一宗內部通告，美國國土安全部將於周四（6月12日）知會數十萬來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民，撤銷他們從前政府「人道假釋計劃」中獲得的有限身份，該身份讓他們可在美國合法居住和工作，預料或影響逾50萬移民。



報道引述國土安全部指，這一通告將經由電子郵件發往相關人士的電子郵箱，其中寫明「您的有條件居美權現已終止」，強調若不按期離美，「可能會受到強制執法行動，包括但不限於拘留和驅逐出境」。

通告還指出，與之相關的工作許可將被吊銷，並指示受影響人士需將這些許可退還給美國公民及移民服務局。

2025年6月6日，美國加州，圖為聯邦執法人員在洛杉磯市中心拘捕示威者。（Reuters）

這些移民是經由拜登（Joe Biden）政府2023年簽署的一項「人道假釋計劃」舉措獲得合法身份，據報有50萬人受益，華府當時向來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的符合條件的移民提供有條件的居美權，以求遏制當時在邊境聚集、想要偷渡的外國人，旨在讓這些受美國擔保人擔保的合資人士在當局審查後，合法進入美國，而不是偷渡入境。