美國No Kings示威｜明尼蘇達州議員槍擊1死　當地停辦集會｜最新

美國多地近日爆發示威，反對移民和海關執法局（ICE）針對非法移民的高調執法。美國時間6月14日（周六，香港時間15日凌晨6時30分）將迎來美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式，當日亦是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的79歲生日。美國有組織在同日舉辦「拒絕國王」（No Kings）示威活動，英國媒體指該組織現時計劃在全美多地舉行2000場遊行活動，預期規模將超越4月舉行的「將手拿開」（Hands Off）抗議行動。《香港01》會持續報道今次大型示威的最新情況。



【00:34】路透社報道，在兩名議員遭槍擊1死1傷後，組織在全美各地舉行示威的一個組織，取消了原定在明尼蘇達州舉行的No Kings示威集會。

6月15日【00:26】美國明尼蘇達州周六（6月14日）凌晨爆發槍擊命案，州長沃爾茲（Tim Walz）指州眾議員Melissa Hortman和她的丈夫於當日凌晨被槍殺，另有一名男議員John Hoffman與妻子受同一疑犯襲擊受槍傷入院，他形容「這似乎是一宗出於政治動機的暗殺」，還呼籲民眾在疑犯被捕前切勿參加任何示威集會。

警方指疑犯涉嫌喬裝成執法人員上門施襲，但事後逃脫，警方正大肆搜捕。當局還在疑犯代步的警車中發現一份印有當地州議會的官員名單，案件仍在調查中，目前未知槍案是否與社會運動有關。

6月14日【23:10】美媒報道指，No Kings示威的主題由此前美國的「50501」運動發起，旨在支持美國民主，反對他們聲稱的特朗普政府的強權政治，其中「50501」含義是，50個州、50場抗議、1場社會運動。

2025年6月14日, 美國佐治亞州亞特蘭大市「拒絕國王」(No Kings)示威中，一幅示威者畫作繪畫穿上「國王的新衣」的美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

而今年稍早的示威活動譴責特朗普與億萬富豪馬斯克（Elon Musk），示威者呼籲特朗普下台，因他們將特朗普的行為比喻國王，而不是民選總統。