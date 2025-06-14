美國No Kings示威｜閱兵撞期特朗普生日　全美2000集會反對｜最新

美國多地近日爆發示威，反對移民和海關執法局（ICE）針對非法移民的高調執法。美國時間6月14日（周六，香港時間15日凌晨6時30分）將迎來美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式，當日亦是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的79歲生日。美國有組織在同日舉辦「拒絕國王」（No Kings）示威活動，英國媒體指該組織現時計劃在全美多地舉行2000場遊行活動，預期規模將超越4月舉行的「將手拿開」（Hands Off）抗議行動。《香港01》會持續報道今次大型示威的最新情況。



6月14日【23:10】美媒報道指，No Kings示威的主題由此前美國的「50501」運動發起，旨在支持美國民主，反對他們聲稱的特朗普政府的強權政治，其中「50501」含義是，50個州、50場抗議、1場社會運動。

2025年6月14日, 美國佐治亞州亞特蘭大市「拒絕國王」(No Kings)示威中，一幅示威者畫作繪畫穿上「國王的新衣」的美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

而今年稍早的示威活動譴責特朗普與億萬富豪馬斯克（Elon Musk），示威者呼籲特朗普下台，因他們將特朗普的行為比喻國王，而不是民選總統。