美B-2轟炸機飛37小時襲伊朗　美媒曝機內設施齊全如「移動房間」

美國6月21日出動B-2隱形轟炸機空襲伊朗三個核設施後，相關飛機返抵美國密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），整個任務歷時37小時。外媒22日報道，為了支援長程任務，B-2轟炸機配備了完善的艙內設施，包括微波爐、廁所、用於存放零食的冰箱，機內甚至有足夠的休息空間供飛行員輪流休息。



美國《紐約郵報》（New York Post）及英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報道，執行空襲伊朗任務的B-2轟炸機於20日從懷特曼空軍基地起飛，在飛行超過18小時後抵達伊朗並發動空襲。

最後，整個空襲行動耗時37小時，是自美國2001年攻擊阿富汗以來最長的B-2轟炸機任務。

報道稱，為了讓飛行員忍受如此漫長的任務過程，B-2轟炸機的駕駛艙配備裝有食物的保冷箱和微波爐，以確保機組人員能有充足的體力保持警覺。另外，與其它長途飛行的機型一樣，轟炸機亦有配置洗手間。

2025年6月22日，美國空軍一架B-2轟炸機執行空襲伊朗核設施的任務後，返抵位於密蘇里州的懷特曼空軍基地。（Reuters）

執行這次空襲任務B-2轟炸機在飛行過程中幾乎完全處於無線電靜默狀態，2名飛行員須要在任務期間輪流睡覺休息。因此當一名飛行員駕駛飛機時，機內還有足夠的空間讓一人躺下休息。

美國公布B-2轟炸機執行空襲伊朗任務的影片：

報道指，駕駛這類長途戰機的飛行員都接受過長時間艱苦飛行的訓練，過去有機組人員甚至會攜帶帆布床甚至露營墊上機執行任務。