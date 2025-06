美國防情報局稱襲擊未完全摧毀伊朗核設施　白宮：企圖貶低特朗普

美媒引述消息人士指,根據美國國防情報局(DIA)的初步報告指出,美軍上周末對伊朗三處核設施的打擊並未完全摧毀伊朗的核計劃,很大機會只是使伊朗核計劃進程倒退數個月。不過這一說法遭白宮否認,發言人萊維特(Karoline Leavitt )周二(6月24日)指這份評估「企圖貶低特朗普,抹黑完美執行轟炸任務的戰機飛行員( attempt to demean President Trump and discredit the brave fighter pilots who conducted a perfectly executed mission)」。



報告引述消息人士指,伊朗用以存放濃縮鈾的倉庫並未被完全摧毀,其中關鍵的生產機器離心機基本上「完好無損」,而今次報告是基於美國中央司令部(U.S. Central Command)在襲擊後進行的戰損評估後得出的。

另一方面,《紐約時報》則引述消息官員指,美國在今次對伊朗核設施的轟炸中,僅炸毀封堵了其中兩個核設施的入口,並未摧毀地下建築結構,強調調查結果表明特朗普對襲擊取得成果的說法是「言過其實(overstated)」。

特朗普與赫格塞思早前均認為行動成功,特朗普稱美軍的打擊中位於納坦茲、伊斯法罕以及福爾多的核設施,徹底摧毀伊朗的核計劃,他們的看法與這份初步評估報告相矛盾。

2025年6月24日,以色列貝爾謝巴(Be'er Sheva),圖為伊朗襲擊以色列後,當地一棟建築部份受損倒塌。(Reuters)

此外伊朗方面則聲稱美國打擊未重創伊朗核計劃,因其在襲擊發生前就撤出重要研究成果。