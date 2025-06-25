美國防情報局稱襲擊未完全摧毀伊朗核設施　白宮：企圖貶低特朗普

美媒引述消息人士指，根據美國國防情報局（DIA）的初步報告指出，美軍上周末對伊朗三處核設施的打擊並未完全摧毀伊朗的核計劃，很大機會只是使伊朗核計劃進程倒退數個月。不過這一說法遭白宮否認，發言人萊維特（Karoline Leavitt ）周二（6月24日）指這份評估「企圖貶低特朗普，抹黑完美執行轟炸任務的戰機飛行員（ attempt to demean President Trump and discredit the brave fighter pilots who conducted a perfectly executed mission）」。



報告引述消息人士指，伊朗用以存放濃縮鈾的倉庫並未被完全摧毀，其中關鍵的生產機器離心機基本上「完好無損」，而今次報告是基於美國中央司令部（U.S. Central Command）在襲擊後進行的戰損評估後得出的。

另一方面，《紐約時報》則引述消息官員指，美國在今次對伊朗核設施的轟炸中，僅炸毀封堵了其中兩個核設施的入口，並未摧毀地下建築結構，強調調查結果表明特朗普對襲擊取得成果的說法是「言過其實（overstated）」。

特朗普與赫格塞思早前均認為行動成功，特朗普稱美軍的打擊中位於納坦茲、伊斯法罕以及福爾多的核設施，徹底摧毀伊朗的核計劃，他們的看法與這份初步評估報告相矛盾。

2025年6月24日，以色列貝爾謝巴（Be'er Sheva），圖為伊朗襲擊以色列後，當地一棟建築部份受損倒塌。（Reuters）

此外伊朗方面則聲稱美國打擊未重創伊朗核計劃，因其在襲擊發生前就撤出重要研究成果。