特朗普爆粗斥伊以違反停火協議　呂特：如「嚴父」阻「兒童打架」

美國總統特朗普於當地時間周一(6月23日)晚間宣布以色列伊朗達成停火,惟雙方幾小時內又互相指控對方違反協議。特朗普周二回應此事時大爆粗口,怒稱雙方已經「不X知道自己在做什麼」。他隨後在北約峰會期間形容兩國衝突如「兒童打架」。在場的北約秘書長呂特(Mark Rutte)也形容特朗普像「爸爸」(Daddy),有時必須用嚴厲的語言才能停下他們。他更讚揚特朗普果斷行動令伊朗無法獲得核能力。



特朗普周二在前往荷蘭海牙參加北約峰會前說:「基本上,這兩個國家打了太久、太激烈,以至於他們不X知道自己在做什麼(that they don't know what the f**k they're doing. )。」

2025年6月25日,荷蘭海牙,圖為特朗普在北約峰會上回答傳媒問題。(Reuters)

▼特朗普:以伊像兒童打架 呂特:特朗普如「嚴父」

他在峰會上接受採訪時指:「就像兩個學校裏的孩子,他們打的很激烈,你無法阻止。讓他們打個2、3分鐘,就容易停下來了。」

呂特在一旁也笑道:「爸爸有時必須用嚴厲的語言才能讓他們停下來。(Daddy has to sometimes use strong language to get them to stop.)」

2025年6月25日,北約秘書長呂特(Mark Rutte)在荷蘭海牙舉行的北約峰會記者會上做出回應。(Reuters)

據路透社報道,當被問及他是否對特朗普過度讚揚和奉承時,呂特否認:「不,我不這麼認為。我認為這有點像個人品味的問題。」並稱特朗普是十多年來的好朋友,讚揚他最終促使歐洲增加軍事開支,使北約峰會成功。

呂特補充道:「至於伊朗問題,他(特朗普)採取了果斷的、有針對性的行動,確保伊朗無法獲得核能力。」