肯尼亞爆發反政府暴力示威釀16死　國際特赦組織：主要遭警方殺害

肯尼亞周三（6月25日）爆發全國性反政府暴力示威活動，數千人上街，與警方發生衝突。國際特赦組織肯尼亞分會（Amnesty Kenya）報告指，截至當地時間上午8時30分，已有16人在示威中身亡，指其中大部分是被警察殺死的，包括至少5人被槍殺。據路透社，當天是該國一次反稅法示威一周年紀念日，6月8日一名blogger在拘留期間死亡也引發了示威者怒火，質疑政府過度暴力執法。



路透社報道，去年6月25日肯尼亞人走上街頭，抗議政府一項稅務法，那次示威造成60多人死亡，警方在首都內羅畢（Nairobi）發射催淚瓦斯和水槍驅散示威者。

2025年6月25日，肯尼亞內羅畢，一名男子在紀念2024年致命反政府抗議活動一周年的示威活動中受傷後做出反應。抗議活動因安全機構使用武力而引發廣泛譴責。（Reuters）

國際特赦組織肯尼亞分會行政總監Irungu Houghton告訴路透社，周三有示威者與警方發生衝突，截至上午8時30分已確認有16人死亡，8人被警方槍殺。他補充該數字得到肯尼亞國家人權委員會（KNCHR）的核實。

KNCHR指出，警方部署了大量警力，且據稱過度使用武力，包括橡膠子彈、實彈和水槍，導致多人受傷。

國際特赦組織肯尼亞分會較早時間發布的聲明則稱，有8名死者是示威者，另有至少400人受傷，包括83人因重傷轉入專科治療。至少8名示威者受了槍傷，3名傷者是警察。

31歲的肯尼亞blogger兼教師Albert Ojwang被警方拘留，2天后死在獄中。警方最初指乃自殺，後來屍檢結果顯示，其傷勢是被襲擊導致的。肯亞總統魯托（William Ruto）表示Albert Ojwang「死於警方之手」。這再次引發民眾上街抗議。