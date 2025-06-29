美國據報與七國集團盟友達成稅收協議　避免全球稅收戰

美國周六（6月28日）連同其他七國集團（G7）盟友達成一項事關免除美國大企業在海外繳納更多稅金的稅收協議，協議旨在提出建立並行體系，令美國公司免受現有全球協議的部份條款約束。



英媒報道指，該協議將「促進穩定國際稅收體系的進一步發展」，包括就維護「所有國家的稅收主權」進行「建設性對話」。

報道引述消息人士補充，預料這項新協議將於未來幾週在經合組織 （OECD）的會議上進行進一步討論。英國財相李韻晴（Rachel Reeves）當日指，在美國決定取消被美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）美稱為「大而美」法案中的第899條款後，G7才因此開展有關稅收協議的談判。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為貝森特在國會大廈門口回答傳媒問題。（Reuters）

「大而美」法案中的第899條款又被稱為「報復性稅收」，旨在提高那些被華府認為有歧視性稅收政策國家的稅率。