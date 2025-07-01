Elon Musk再批「大而美」法案：共和黨一家獨大　籲建立新政黨

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）向來批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主推的稅收和支出「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）。馬斯克又批評法案將國家債務「提高了5萬億美元」，指責政府由共和黨一黨獨裁，呼籲建立「關心人民的新政黨」。同樣反對法案的共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）表示認同馬斯克支持新能源產業的觀點，指不能讓中國贏過美國。



▼馬斯克籲建立新政黨

馬斯克周一在社交平台X（舊稱Twitter）上發文：「這項法案的瘋狂支出，將債務上限提高了創紀錄的5萬億美元，顯然表明我們生活在一個一黨制國家。『豬小弟黨』（the Porky Pig Party） ！是時候建立一個真正關心人民的新政黨了。」

2025年5月30日，美國華盛頓，圖為馬斯克在即將離任政府效率部時在白宮發表講話。（Reuters）

他繼而批評：「如果您投票支持債『務奴役法案』（Debt Slavery），並增加史上最大的債務上限，您怎麼能自稱為『自由黨團』（Freedom Caucus，由共和黨眾議員組成的國會核心小組）？」

他亦批評每一個在競選時號召政府削減開支，卻馬上投票支持「史上最大規模債務增長」的國會議員。暗示自己將會令他們在明年失去初選資格。

▼蒂利斯：不能讓中國贏在新能源領域

因在上周六投票反對「大而美」法案而被特朗普批評，最終選擇放棄明年競選連任的共和黨參議員蒂利斯轉發了馬斯克反對法案損害太陽能和電池產業的貼文，評論道：「各位，馬斯克完全正確，他比任何人都更了解這個問題。我們應該認真對待他的警告。我們不能讓中國成為長期的贏家。」