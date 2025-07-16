美國公民被猶太定居者打死　駐以色列大使：已要求以大力徹查事件

巴勒斯坦衞生部門宣布一名巴勒斯坦裔美國人在約旦河西岸被猶太定居者打死後，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）周二（15日）表示，已要求以色列大力徹查事件。



赫卡比X平台發文稱：「必須追究這起恐怖罪行的責任，賽義夫年僅20歲。」

根據巴勒斯坦衞生部門說法，20歲的穆薩拉特（Sayfollah Musallet，又名Saif賽義夫）和另一名巴勒斯坦青年11日晚在約旦河西岸中部的辛吉勒鎮遭到猶太定居者襲擊，穆薩拉特傷情嚴重，另一人胸部中彈後當場死亡。

穆薩拉特的家人發表聲明稱，由於猶太定居者阻攔，救護人員數小時都無法抵達現場，穆薩拉特隨後在送往醫院途中死亡。穆薩拉特的家人要求美國國務院立即牽頭調查此事，將罪犯繩之以法。據介紹，穆薩拉特在美國佛羅里達州出生及長大，上月來到約旦河西岸探親。

美國國務院發言人11日晚些時候回應說，知道此事，但「出於對死者家屬私隱的尊重」不願更多置評。

以色列軍方發表聲明稱，這單事件的緣由是巴勒斯坦人向猶太定居者扔石頭，致兩人輕傷，而後雙方爆發肢體衝突。以軍已向事發地點派遣部隊，使用非致命性武器驅散人群。