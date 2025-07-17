美中貿易委員會：大部份受訪美企指沒有中國業務　無法維持競爭力

美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC）7月16日（週三）發布的年度會員調查顯示，大多數受訪美國企業仍致力長期在中國尋求發展機會，幾乎所有公司都表示，假如沒有中國業務，它們就無法維持其全球競爭力。



據調查顯示，中國市場的長期潛力仍然是美國企業目前和未來投資的關鍵驅動力。調查結果顯示，82%的受訪者選擇進入或服務中國市場，作為其現有和未來在華投資的主要目標，位居榜首。

此外，33%的受訪者選擇提升公司全球競爭力作為其現有和未來在華投資的另一主要目標，位居第二。其他目標包括在中國建立區域供應鏈，以降低中美緊張關係和關稅等因素所帶來的風險，以及取得其他地方無法獲得的創新技術等。

美中貿易全國委員會發表最新的年度會員調查報告：

關於中國對美國企業全球競爭力的重要性，美國企業認為其在華業務活動，對於提升其全球競爭力至關重要。調查顯示，約28%的受訪者表示，如果沒有中國，他們將無法在全球市場競爭；38%的受訪者認為中國是其全球業務佈局的關鍵要素。

美中貿易全國委員會的調查顯示，談到今年美國企業在華業務面對的最大機遇時，58%的受訪者選擇滿足高端產品或服務的需求，其次是37%的受訪者表示，利用國內供應鏈進行製造、測試和分銷。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面時握手。圖為中美雙方國旗。（X@SpokespersonCHN）

超過30%的受訪者選擇將數碼解決方案和工具融入業務運作。其他機會包括吸收創新和最佳實踐以支持國內和全球產品開發，以及與中國企業合作以支持其海外投資。此外，報告顯示，82%的公司報告2024年將獲得盈利。

至於美國企業在中國面臨的挑戰，中美關係和關稅仍是頭兩大挑戰。在中美貿易關稅是否會影響企業的問題上，68%的受訪者選擇「是」。