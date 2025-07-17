阿爾巴尼斯重登前總理長城之路　中澳有望達成突破性菜籽油協議

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪華第四天，攜未婚妻游長城，重溫1970年代時任澳洲總理惠特蘭的長城之路。另據路透社引述消息人士稱，中澳有望在菜籽油貿易上達成突破。



阿爾巴尼斯星期三（7月16日）在隨行記者陪同下登上長城，並在這個公關活動中就多個敏感問題回答記者提問。據澳洲廣播公司（ABC）報道，他也回顧了惠特蘭（Gough Whitlam）促成澳中建交的歷史。惠特蘭是首位登上長城的澳洲工黨總理。

阿爾巴尼斯重申，與中國的積極關係符合澳洲的國家利益，對於分歧應坦誠討論，但「不應由分歧定義我們的關係，這對於未來至關重要」。

中國官方聲明中稱阿爾巴尼斯有「不支持『台獨』」的表述，他回應稱，澳洲長期以來支持一個中國立場，支持現狀，但不支持任何單方面涉及台灣的行動。

澳洲總理阿爾巴尼斯7月16日在訪華期間，與未婚妻登上長城（REUTERS）

當被問到澳洲為何要在澳中關係穩定時，仍花費3600億澳元（約1.8萬億港元）購買和建造核潛艇，阿爾巴尼斯說澳洲需要一支防衛力量，「這沒什麼不對」。

針對中國總理李強前一天（15日）提到，中國企業希望在澳洲獲得公平對待，阿爾巴尼斯否認澳洲已對中國關上大門，並稱處理外國投資是對國家利益的客觀評估。

中澳總理星期二在北京共同出席中澳工商界行政總裁圓桌會。根據中國外交部文告，李強呼籲中澳要進一步拉緊合作紐帶，堅持推進貿易投資自由化便利化，形成更強的發展合力，有效應對環境的不確定性。

根據兩國會後發佈的聯合聲明，雙方同意加強在共同關切領域的交流與合作，維護各自國家利益，並「以智慧應對分歧」。兩國總理還共同見證六項雙邊協議簽署。

中國國家主席習近平2025年7月15日在北京會見澳洲總理阿爾巴尼斯（REUTERS）

另據路透社星期三引述知情人士報道，中澳即將達成一項突破性的菜籽油協議，允許澳洲供應商向中國試運五批油菜籽，此舉將結束兩國長達數年的貿易僵局。

阿爾巴尼斯星期二還與中國國家主席習近平會面並共進午餐。兩人商討了澳中經貿關係，但都迴避了包括達爾文港（Darwin Port）在內的棘手問題。

學者：美澳軍事同盟短期不會實質鬆動

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》時指出，當下世界政治經濟局勢動盪交織，在美澳經貿談判也面臨新爭議的情況下，阿爾巴尼斯最重要的是強調澳洲在亞太地區，對於經貿社會、外交的交往是一種比較開放、合作性的姿態。

朱鋒也說，儘管美澳有貿易戰，但美澳軍事同盟關係也不可能在短期內出現實質鬆動。「阿爾巴尼斯的故意迴避，很大程度上反映澳洲在安全上還要繼續依靠美國，在經貿上要表現出更積極的態度，要跟中國捆綁。」

2025年6月3日，澳洲珀斯，圖為阿爾巴尼斯出席聯邦內閣會議，他身後就是外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty）

上海國際關係學者沈丁立受訪時，將澳洲的選擇解讀為「既要又要」。他說，澳洲在經濟上需要向中國出口鐵礦石、紅酒和紅肉等，但在安全上需要有幫助美國維護其主導的東亞秩序的武器。

沈丁立指出，正由於這層經貿聯繫，澳洲在認知上把中國視作威脅，但在表達上仍有所保留，「看破不說破」。

至於澳洲設立礦產企業投資審查，沈丁立說，礦產涉及國家安全，澳洲進行審查無可厚非，同理澳洲資本也不被允許投資中國稀土。

阿爾巴尼斯此行也走進中國社會，朱鋒說，從一個更寬泛的長久視角規劃澳中關係，「澳中關係不是簡單利益關係，同樣也可以是兩個社會、兩個文化、兩種人民情感之間的關係。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

