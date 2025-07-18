《我所看見的未來》嚇走香港遊客　銷量破百萬　出版社進帳9億円

日本作家龍樹諒（たつき諒）著作《我所看見的未來 完全版》提到今年7月日本和菲律賓之間的海底可能發生大災難，並引起海嘯導致大量破壞，有關說法導致不少包括港人在內的外國遊客卻步。當地傳媒指，該作品的銷量至今已突破100萬本，為出版社帶來近9億日圓（約4756萬港元）收入。



《Daily新潮》7月17日報道，龍樹諒在作品中提到自己夢見2025年7月在日本和菲律賓中間的海域發生劇烈爆炸，並產生比2011年東日本大地震3倍規模的海嘯。

其言論成為不少人的討論話題，報道指出，截至7月7日，連同電子版在內《我所看見的未來 完全版》已合共售出106萬本，估計為出版社飛鳥新社和龍樹諒帶來9億日圓進帳。

圖為日本一間書店貨架上放有龍樹諒的著作《我所看見的未來》。（Reuters）

有居於新加坡的著名YouTuber拍片介紹有關作品，吸引超過800萬人次瀏覽，再加上主要是香港用戶於社交平台的耳濡目染下，即使7月5日甚麼事都沒發生，惟仍對日本的旅遊業帶來副作用。

根據日本政府觀光局6月18日公布的數據顯示，5月來自香港的遊客數目比去年同期減少11.2%，部分來自香港赴日航班亦因為乘客不足而停飛。例如大灣區航空來往香港至鳥取縣米子市的航線就是其中一個受害者，鳥取縣政府國際觀光課官員表示，當地以沙丘及動漫《名偵探柯南》聞名海外，惟香港的旅客最近卻減少四成。

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日本氣象廳高層重申，有關作品的說法都是謠言，強調現今的科學技術仍無法預測地震發生的時間、地點和規模。飛鳥新社則表示，龍樹諒的作品是基於所見之夢境而成，並沒有引起恐慌的意圖，指大家應該在自然災害等問題上參考專家的意見和謹慎應對。