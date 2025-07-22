中歐領導人將再次召開峰會　經貿矛盾料短期難化解

中國外交部星期一證實，歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）星期四（7月24日）訪問中國，並會見中國國家主席習近平。



這將是中歐時隔19個月再度召開領導人峰會。在烏克蘭戰爭持續及全球經貿摩擦加劇背景下，受訪學者對峰會成果預期都較為謹慎，雙方經貿矛盾料難以在短時間內化解。



中國外交部發言人星期一（7月21日）在官網宣布，經中歐雙方商定，科斯塔、馮德萊恩將於星期四訪華，兩人將會見習近平，並與中國總理李強共同主持第二十五次中國—歐盟領導人會晤。

2025年3月19日，比利時布魯塞爾，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，右）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同出席歐洲雇主協會、工會聯盟和工業機構之間會議。（Reuters）

科斯塔在聲明中表示，峰會是與中國最高層接觸、就雙方共同關心的問題進行坦誠建設性討論的機會。「我們渴望對話、真正的接觸和切實的進展。我們的目標是建立公平、平衡、互利共贏的關係。」

歐洲理事會在官網文告稱，峰會正值歐中建交50周年，重點議題為雙邊關係現狀以及包括俄烏戰爭的全球地緣政治挑戰。歐中領導人將討論如何確保更加平衡、互惠互利的貿易關係，以及氣候變化、生物多樣性和推進綠色轉型等共同利益。

文告還說，歐盟還將倡導保護和維護多邊主義以及基於規則的國際秩序的必要性。

俄烏戰爭爆發至今，中國未公開譴責俄羅斯侵略烏克蘭，但也否認向俄羅斯提供武器，中歐經常為此出現爭端。馮德萊恩本月初在歐洲議會批評中國實際上正支持俄羅斯的戰爭經濟，強調中國如何與俄羅斯總統普京的戰爭互動，將是歐中關係未來走向的決定性因素。

歐盟上周對俄羅斯新一輪制裁方案涉及多家中資銀行及中國企業，引起北京不滿。中國外交部發言人郭嘉昆星期一在例行記者會上，敦促歐方停止在沒有事實依據的情況下損害中國企業的合法利益。

談及中國對中歐領導人會晤有何期待時，郭嘉昆表示，中方期待歐方同中方相向而行，以全面、辯證、發展的眼光看待中歐關係。但他也指出，雙邊關係也面臨一些挑戰，「歐方一些人不斷強化對華關係三重定位，片面誇大經貿具體問題，在烏克蘭問題上無端指責中方，給中歐關係造成不必要的干擾」。

2024年5月6日，法國巴黎愛麗舍宮，中國國家主席習近平（左）在對歐盟進行為期兩天的國事訪問期間，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen，右）及法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）等舉行三方會談後，與馮德萊恩握手。（Getty）

新加坡國立大學東亞研究所所長席睿德（Alfred Schipke）向《聯合早報》指出，烏克蘭戰爭對歐洲而言，是關乎生存的核心議題，比經濟等其他考量更加優先。若中歐能夠就重啟接觸達成共識，並為結構性合作奠定基礎，即可視為一次有意義的成果。

他注意到峰會正值地緣政治緊張局勢加劇，外界對峰會成果預期較為謹慎。但「這個機會來得及時，可以管控分歧、重建信任，更重要的是，為持續對話建立機制」。

中歐近年來在經貿領域面對不少摩擦，涉及中國製造電動汽車、歐洲白蘭地和豬肉、政府採購醫療設備及稀土等。

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅受訪時強調，中歐領導人在此次峰會來澄清彼此誤解，不一定能化解上述經貿矛盾，這些問題還需形成專業團隊來討論、解決。

上一次中歐領導人峰會是2023年12月在北京召開，按照輪流舉辦慣例，此次峰會本應在歐洲舉行。但北京表明習近平不願前往布魯塞爾，改為歐盟領導人再度訪華。

另外，中歐原計劃在峰會上簽署氣候行動聯合聲明。但據悉布魯塞爾要求推遲，稱除非中國承諾加大力度削減溫室氣體排放，而7月25日合肥商務峰會也因北京要求取消，使兩天峰會壓縮成一天。

本文獲《聯合早報》授權轉載

