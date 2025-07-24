中歐峰會｜習近平就中歐關係未來發展提出三點主張

撰文：成依華
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記念中歐建交50周年的中歐峰會24日於北京召開。中國國家主席習近平當日在北京人民大會堂，會見了歐洲理事會主席科斯塔（António Costa ）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。習近平就中歐關係未來發展提出三點主張：

一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位。二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦。中歐要深化綠色和數字夥伴關係，促進相互投資合作。希望歐方保持貿易和投資市場開放，克製使用限製性經貿工具，爲中國企業赴歐投資興業提供良好營商環境。三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。

中歐峰會：2025年7月24日，歐盟理事會主席科斯塔在中國北京人民大會堂舉行的第25屆歐盟-中國峰會開幕式上致詞。（Reuters）
2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國領導人會晤開幕式上，聽取歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）的講話。歐盟委員會主席烏馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）出席了開幕式。（Reuters）

習近平指出，中歐建交50年來，交流合作成果豐碩，既成就彼此又惠及世界，其中的重要經驗與啟示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏，這亦是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則及努力方向。

習近平強調，中歐都是主張多邊主義、面對加速演進的世界百年變局及變亂交織的國際形勢，中歐領導人要再次展現遠見及擔宣導開放合作的建設性力量，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作，以穩定健康的中歐關係為世界提供更多穩定性和確定性。

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