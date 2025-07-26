港府通緝多名亂港人士　美國國務卿譴責

香港警務處國家安全處25日懸紅通緝19人，指他們在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，涉嫌干犯《香港國安法》。美國政府周六譴責香港政政府向海外活動人士（包括一些居住在美國的人士）發出逮捕令。外交部駐港特派員公署較早前批評外國部分人士或機構肆意干預香港事務和中國內政。



美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）26日在一份聲明中表示：「我們不會容忍香港政府試圖利用國安法來壓製或恐嚇美國人或任何在美國領土上的人。」他補充說，「香港政府繼續侵蝕北京在1997年香港回歸後向香港人民承諾的自治權。」

英國外交部及內政部同日較早時間亦發聯合聲明，指港府的做法損害香港的國際地位，強調英國政府致力保障所有在英民眾的人權和安全。

外交部駐港特派員公署發言人26日表示，針對美國、英國、澳洲等國個別政客和機構無端詆毀香港警方依法通緝反中亂港分子的執法行動，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，此次被通緝的19名反中亂港分子其惡劣行徑嚴重違反《香港國安法》，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。

發言人批評，美英等國個別政客無視本國人權法治的斑斑劣跡，無視香港法治不斷完善、社會秩序日益穩定、經濟發展持續向好的事實，肆意幹預香港事務和中國內政，公然為反中亂港分子撐腰張目，充分暴露其虛偽雙標和「以港遏華」的險惡用心，卑劣圖謀令人不齒。 發言人奉勸個別政客和機構正視現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止干預香港事務和中國內政。