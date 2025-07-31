特朗普：美國對韓國徵收關稅降至15%　兩週後在白宮晤李在明

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（30日）表示，將對韓國徵收15%關稅。



特朗普稱，他很高興地宣布，美國已同意與韓國達成全面貿易協議。

他表示，韓國將向美國投資3,500億美元，並購買1,000億美元的美國能源產品。

特朗普還說：「雙方亦同意韓國將完全開放與美國的貿易，接受包括汽車、貨車、農業在內的美國產品。」

他稱，兩週後將在白宮會晤韓國總統李在明。

在日本政府7月22日與美國政府達成貿易協議後，美方對日關稅稅率將由25%減至15%。鑑於日方承諾設立規模5500億美元（約43175億港元）的基金用於對美直接投資，以此換取關稅稅率下調。韓聯社24日報道，韓國政府有意仿效日方的作法，計劃將規模超過1000億美元（約7850億港元）的韓企對美投資計劃當作貿易談判籌碼，而投資金額亦可能進一步增加。