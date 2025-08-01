《日經新聞》調查：近7成學者認為引入移民有助經濟發展

日本參議院選戰，具排外思維的保守新黨「參政黨」崛起，引發輿論熱議移民政策。《日經新聞》與日本經濟研究中心舉辦大型座談會，邀請了47名經濟學者對移民政策進行探討。所收集的意見顯示，七成經濟學者認為引入移民有利於日本的經濟發展。



《日經新聞》7月31日（週四）在頭版刊登這項調查結果。47名學者里有76%認為增加移民有助於提高日本人的生活水平。66%的人認為，移民會幫助日本改善財政收支不平衡。

移民的年輕化是日本經濟學者的一大關注點。去年統計在日本的移民總數為377萬人，比上一年增加11%。這其中，有一半以上或55.9%的人是20多歲到30歲。

日經指出，移民工族不僅填補日本勞動力的短缺，他們亦交稅和社會保險費，能為高齡化日本入不敷支的財政帶來緩和作用。

研究公共財政學的一橋大學教授佐藤主光說：「目前，許多外國居民處於工作年齡，他們繳納的保險費和稅款超過他們所獲得的福利。」

2025年7月21日，日本參議院選舉翌日，參政黨的支持者參與在東京舉行的集會。（Reuters）

參政黨在選戰中批評外國移民來搶日本人的飯碗，日經的調查顯示經濟學者有不同的看法。

研究比較經濟史的一橋大學教授森口千晶說：「實證研究表明，外國工人和日本工人基本上是互補的，不會對日本的工資或失業率產生負面影響。」此外，有看法指出，「職場有外國人，就有新的思維方式，有助於提高日本的生產力」。

此次調查，讓經濟學者熱論的是「外國人購房」。被問到是否需要特別監管時，支持與反對的經濟學者各佔一半。一些人贊成在房價飆升的情況下採取更嚴格的監管措施，另一些人則認為置產不應有內外之分。

京都大學經濟學副教授高野久紀指出：「如果要確保國民能夠以合理的價格購買住房，對非日本居民的外國人等購房者徵收附加稅是合理的。」

2025年7月23日，日本東京，行人在一間證券公司外的電子股票屏幕前等候過馬路，屏幕上顯示當日的日經平均指數。（Getty）

一些觀點是從國安角度支持加強監管，東大的大橋弘教授擔心，「有外國政府資本介入，不當使用房地產的行為，將損害國家利益」。

慶應大學教授坂井豐樹建議以房地產價格走勢和地區彈性對應。他認為，」鑑於（日本）少子老齡化導致的供需疲軟，基本上沒必要限制房地產購買。如果外資流入導致房價過度上漲，則有必要在城市中心地區進行一定的限制」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

