印尼勒沃托比火山(Lewotobi Laki-laki)8月2日再度爆發,為連續第2天噴發,濃煙最高沖上18,000米高空,爆發導致火山灰覆蓋到附近村莊,也影響當地空中交通,部份航班取消或延誤。



在前一天的8月1日,火山灰也最高沖上10,000米的高空。

印尼地質局紀錄到有灼熱氣體雲混合岩石、熔岩,沿山坡傾瀉而下,到達5公里遠的地方,厚厚的火山灰更覆蓋到附近村莊。

印尼勒沃托比火山2025年8月1日爆發時的情況(Centre for Volcanology and Geological Hazard Mitigation/Handout via REUTERS)