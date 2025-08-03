南非「血腥割禮」習俗禁不絕！本年已39少年慘死、數十人切除陰莖

南非一地區部落，多年來始終流傳著一血腥成年割禮儀式「Ulwaluko」，且在2025年上半年就有39名青少年在儀式中喪生，另有數十人因感染被迫切除部分陰莖。若看過去5年，已有361名少年因為參加這項儀式死亡，數千人術後因嚴重感染必須切除部分陰莖。雖然早有人出面要求終止這項傳統儀式，但這已有好幾個世紀歷史的古老儀式仍在當地流傳。



據《每日郵報》報道，這項名為「Ulwaluko」的儀式是南非部落科薩族（Xhosa）的重要傳統，象徵青少年從男孩轉變為男人。參與者通常介於16到26歲之間，雖然為自願參加，但若未參與，會被排除在部落會議和婚姻等人生大事之外，還會背上帶有侮辱的名號。青少年因龐大的社會壓力，主動參與這項高風險的儀式。

南非一地區部落，多年來始終流傳著一血腥成年割禮儀式「Ulwaluko」。（示意圖，Unsplash / @jeff_ackley）

然而，在這項傳統儀式中，參與者會被帶到偏遠地區，過程通常由部落長老帶領，只有參加者和相關成員能進入。詳細內容嚴加保密，洩密者可能遭遇嚴厲的懲罰甚至是殺害。不過在儀式中，還會由未經專業訓練的部落巫醫進行割禮，使用老舊的長矛或刀片，且由於重複使用同樣的刀具、未經足夠消毒，和糟糕的包紮手法等原因，導致參與者事後大量出現感染、壞疽、敗血症等後果。許多少年因此死亡，或因嚴重的感染導致切除部分陰莖或截肢。

許多參加者傷口被緊緊包紮，導致該部位血液循環被切斷，10小時內生殖器就可能壞死並需截除。許多少年即使痛苦難耐長達十天也不尋求醫療協助，因為他們被告知如果它（生殖器）斷了，會再長回來，最終卻死於敗血症。

南非政府將問題歸咎於非法啟蒙學校，這些學校無視年齡限制，向家長收取高額費用，卻未能提供安全的醫療環境。每年都有數百起青少年被綁架到這些非法場所，強迫進行儀式的案例。傳統領袖馬赫蘭古（Sipho Mahlangu）指出，80%的死亡和殘疾案例都與這些非法學校有關。

為了遏止亂象，南非政府已頒佈《傳統成年禮法》，要求所有啟蒙學校註冊，並確保執行手術者具備合格的醫療資格。合作治理與傳統事務部長赫拉比西（Velenkosini Hlabisi）強調，將嚴懲違法學校，並致力於確保年輕人的安全。政府更計劃在2029年前，將非法學校的數量減少一半。要求合法機構能做到「割禮零死亡」的目標。

在啟動今年的「Ulwaluko」之前，赫拉比西曾宣稱要大幅降低死亡人數，並強調：「我們不能接受更多的死亡，我們有責任為這些年輕人和他們的家人確保他們成年後的旅程是安全、有尊嚴、受尊重的，當然也是安全的。我們無法挽回去年或之前失去的生命，但我們可以確保沒有家庭再遭受同樣的痛苦，以此來紀念他們。」而在今年一輪儀式結束後，仍有39名青少年在儀式中喪生，另有數十人因感染被迫切除部分陰莖。

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