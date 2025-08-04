美媒：中國限制向西方國防企業供應關鍵礦物

美媒周日（3日）報道，中國正限制向西方國防製造商提供關鍵礦物，從而推遲生產並迫使企業在世界各地搜尋製造從子彈到噴氣式戰機等各種產品所需的礦物庫存。



根據《華爾街日報》，由於中國在軍事用途的關鍵礦產生產中佔據主導地位，國防企業正努力尋找替代來源。

報道指，為美國軍方供貨的國防製造商依賴主要產自中國的礦產，用於生產微電子產品、無人機發動機、夜視鏡、導彈瞄準系統和國防衛星，關鍵礦產的緊縮突顯美國軍方在其供應鏈中對中國的依賴程度，這在美中兩國關係緊張、貿易談判升溫之際，賦予北京方面一定的籌碼。

2025年7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

這間傳媒說道，今年較早前，中美貿易緊張局勢加劇之際，北京加強對稀土出口的管制。儘管華府6月同意一連串貿易讓步後中方允許稀土開始流通，但中國仍出於國防目的控制關鍵礦產的供應，結果，一間為美國軍方供貨的無人機零件製造商被迫將訂單推遲長達兩個月，以尋找中國以外的磁鐵來源，這些磁鐵由稀土組裝而成。

報道指，中國外交部尚未就報道作出回應。