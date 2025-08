中國駐柬埔寨大使館8月5日發布通告,表示柬埔寨金邊、干拉省先後發生兩宗涉中國公民命案,柬埔寨警方已抓獲涉嫌干拉省案件的多名中國籍疑犯。中方敦促柬方盡快破案。



中國駐柬埔寨大使館周一的通告表示,柬埔寨金邊、干拉省近期先後發生兩宗涉中國公民命案。中國駐柬使館第一時間向柬方提出交涉,敦促柬警方盡快破案、抓捕嫌犯、嚴懲兇手,切實保護在柬中國公民生命財產安全。相關案件正在偵辦、審理中。

上月31日凌晨,一名24歲中國男子的屍體於柬埔寨金邊市郊區3號公路旁被發現。當地警方指,該名男子於前一晚從香港乘坐飛機抵達金邊,但在數小時後就被人發現死於公路邊。根據死者身上的傷痕和被棄置的方式,警方初步判斷為一宗有預謀的謀殺案。

