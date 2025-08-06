特朗普威脅接管華盛頓特區　斥未嚴厲打擊未成年人士犯罪

美國總統特朗普（Donald Trump）8月5日在社交平台Truth Social上發帖批評華盛頓特區的犯罪問題失控。他指：「假如華盛頓特區不採取行動，國家將別無選擇，只能讓聯邦政府接管這座城市。」



特朗普最近兩日在社交平台發文，指責華盛頓特區的治安失控，有受害者被打至殘廢，部分涉嫌傷人及搶劫的犯人只有14至16歲，他們可能認為自己不會有事，不怕執法部門。

特朗普還稱，華盛頓特區政府必須修改法律，將涉案青少年及童黨成員，與犯案的「成人」一視同仁，予以嚴懲及長時間關柙。他更警告華盛頓特區政府，若不立即採取行動，他在別無選擇下，會指示聯邦政府直接管轄華盛頓特區。

富豪馬斯克（Elon Musk）在社交平台X上寫道，一名政府效率部（DOGE）成員日前遭到襲擊，他呼籲將華盛頓特區聯邦化。（Reuters）

富豪馬斯克（Elon Musk）同日也在社交平台X上寫道，一名政府效率部（DOGE）「團隊成員」日前遭到襲擊，他呼籲將華盛頓特區聯邦化。

上月，特朗普在內閣會議上公開表示，聯邦政府正在考慮是否接管首府華盛頓特區的治理，以協助打擊犯罪。此舉將徹底改變華盛頓特區半個世紀以來的自治制度。