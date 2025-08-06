俄媒：俄羅斯和中國海軍將在亞太地區進行聯合巡邏
撰文：王海
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據俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）8月6日（週三）報道，繼近期在日本海舉行聯合演習後，俄羅斯和中國的海軍艦艇將在亞太地區進行聯合巡邏。
國際文傳電訊社引述俄羅斯太平洋艦隊新聞處聲明指：「俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍將組成新的編隊，在亞太地區執行聯合巡邏任務。」
據報道，從8月1日至5日，中俄海軍在日本海舉行聯合演習，內容包括砲火射擊、反潛和防空演習，以及改善海上聯合搜救行動。
報道指，在演習的最後階段，俄方大型反潛艦「特里布茨海軍上將號」（Admiral Tributs）和輕型護衛艦「格羅姆基號」（corvette Gromky）與中方驅逐艦「紹興號」和「烏魯木齊號」進行實彈演練，艦員們還練習搜索並摧毀一艘模擬敵方潛艇。
太平洋艦隊早前表示，這次演習屬於防禦性質，不針對任何其他國家。
據路透社同日報道，俄羅斯和中國在2022年，俄羅斯對烏克蘭開戰前不久簽署「無上限」戰略夥伴關係，兩國定期舉行軍事演習，以演練兩國武裝部隊之間的協調能力，並向對手發出威懾信號。
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