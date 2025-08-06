俄媒：俄羅斯和中國海軍將在亞太地區進行聯合巡邏

據俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）8月6日（週三）報道，繼近期在日本海舉行聯合演習後，俄羅斯和中國的海軍艦艇將在亞太地區進行聯合巡邏。



國際文傳電訊社引述俄羅斯太平洋艦隊新聞處聲明指：「俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍將組成新的編隊，在亞太地區執行聯合巡邏任務。」

據報道，從8月1日至5日，中俄海軍在日本海舉行聯合演習，內容包括砲火射擊、反潛和防空演習，以及改善海上聯合搜救行動。

報道指，在演習的最後階段，俄方大型反潛艦「特里布茨海軍上將號」（Admiral Tributs）和輕型護衛艦「格羅姆基號」（corvette Gromky）與中方驅逐艦「紹興號」和「烏魯木齊號」進行實彈演練，艦員們還練習搜索並摧毀一艘模擬敵方潛艇。

太平洋艦隊早前表示，這次演習屬於防禦性質，不針對任何其他國家。

2025年7月31日，中國軍艦抵達俄羅斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok）後，俄羅斯和中國海軍軍官參加即將在日本海舉行的聯合海軍演習的啟動儀式。（Reuters）

據路透社同日報道，俄羅斯和中國在2022年，俄羅斯對烏克蘭開戰前不久簽署「無上限」戰略夥伴關係，兩國定期舉行軍事演習，以演練兩國武裝部隊之間的協調能力，並向對手發出威懾信號。