特朗普威脅或對中國加徵額外關稅　因不滿與印度同購俄羅斯石油

路透社報導，美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日表示，他可能會宣佈對中國進一步徵收額外關稅，即類似印度因購買俄羅斯石油而被加徵的25%關稅；以應對中國購買俄羅斯石油的情況。



特朗普周三稱：「這或許會發生……但我現在還不能告訴你。我們已經對印度實施額外關稅。我們可能也會對其他幾個國家實施。其中一個可能是中國。」

中國是俄羅斯石油的另一大買家。上周，美國財政部長貝森特（Scot Bessent）警告中國，如果中國繼續購買俄羅斯石油，可能面臨新的關稅。

特朗普較早時簽署行政命令，宣布對印度輸美商品徵收額外25%的關稅，這是在印度原本面對25%對等關稅之上，為美國所有貿易夥伴中最高。

特朗普已經表明，預計將宣佈更多旨在迫使俄羅斯結束烏克蘭戰爭的二級制裁。他指，俄羅斯政府的行為和政策繼續對美國國家安全和外交政策構成異常威脅，為應對俄烏衝突引發的國家緊急狀態，對直接或間接進口俄羅斯石油的印度徵收額外關稅是必要和合適。