加納軍用直升機墜毀　全機8人罹難　包括國防部長和環境部長

西非國家加納有軍用直升機墜毀，機上8人全部罹難，包括國防部長Edward Omane Boamah 和環境部長Ibrahim Murtala Muhammed。



事發於8月6日，一架空軍直升機於上午9點起飛後不久從雷達上消失，當時飛機正前往首都西北方的奧布阿西鎮（Obuasi）；飛機殘骸後來在Adansi一處山區被發現。

除了兩名部長外，罹難者還包括國家安全副協調員、前農業部長Alhaji Mohammad Muniru Limuna，以及全國民主大會黨（NDC）副主席 Samuel Sarpong。

加納當局形容事故是「國家悲劇」。總統馬哈馬（John Mahama）的幕僚長德布拉（Julius Debrah）周三表示：「總統和其政府向為國捐軀的同袍和士兵的家屬表示哀悼和慰問。」他又指，全國將下半旗致哀，而總統亦已取消當天的官方活動。

西非國家加納有軍用直升機墜毀，飛機殘骸後來在Adansi一處山區被發現。(Google Map)

這一墜機事故是加納10多年來最嚴重的空難之一，具體原因尚不清楚，軍方表示正在展開調查。事發後，有民眾分別到執政黨總部，以及防長的寓所外悼念。