UCLA遭特朗普政府凍結近6億美元撥款　涉未妥善處理反猶太示威

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）校長8月6日宣布，學校遭特朗普（Donald Trump）政府凍結5.84億美元（約45.8億港元）的聯邦撥款。此舉導致該校成為首所因涉嫌與反猶太和平權行動相關的民權侵犯問題，而被政府針對的公立大學。



綜合外媒報道，UCLA校長Julio Frenk周三在一份聲明中表示，若政府暫停撥款持續，對該大學和全美國來說都是毀滅性打擊。他稱，凍結資金意味着「拯救生命研究」將被取消資助，他稱「這對所有美國人來說是一個損失，因為他們的工作、健康和未來都依賴我們所做的開創性工作。」

4月28日，在美國加州洛杉磯市的加州大學洛杉磯分校（UCLA），支持加沙巴勒斯坦人的抗議者與親以色列的反抗議者在示威活動中發生衝突。（Reuters）

特朗普政府近期指責UCLA故意漠視猶太和以色列學生，營造出對這些群體充滿敵對的教育環境。加州大學（University of California, UC）新任校長James B Milliken表示，「這些削減對解決反猶太主義問題毫無幫助。此外，UCLA和整個加州大學系統為應對反猶太主義所做的大量努力顯然被忽視了。」

美國大學挺巴示威：圖為2024年5月2日，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）一處已被示威者用雜物阻擋。（Reuters）

此前，UCLA與3名猶太學生和1名猶太教授達成600萬美元（約4,709萬港元）的和解協議。他們曾起訴校方，指控該校允許親巴勒斯坦抗議者在2024年阻止他們進入課堂和校園其他區域，侵犯了他們的公民權利。