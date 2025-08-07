柬埔寨與泰國就停火細則達共識　同意東盟派員監督停火

柬埔寨與泰國周四（7日）就停火協議細則達成共識，兩方承諾不再向邊境增兵，同意東盟觀察員監督停火。



央視新聞報道，周四下午，柬埔寨與泰國邊界總委員會特別會議就兩國停火協議達成共識，雙方簽署相關文件。

2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

新華社報道，兩國同意維持軍隊部署現狀，承諾不再向邊境增兵，柬泰會後發表聯合聲明説，會議在具建設的氛圍中取得積極成果，雙方同意全面停火，並禁止使用各類武器攻擊平民、民用設施及軍事目標。

雙方也同意保持各級定期溝通，兩周內召開地區邊界委員會會議，一個月內再次召開兩國邊界總委員會會議，必要時參照這次模式迅速召開特別會議。

柬埔寨和泰國7月24日開始在邊境地區發生衝突，雙方互相指責對方違反國際法。在馬來西亞總理安華主持下，兩國7月28日會談並同意從翌日凌晨起「立刻且無條件」停火，約定召開泰柬邊界總委員會會議以推動恢復邊境地區和平與穩定。會議定於8月4日至7日舉行，其中4日至6日舉行秘書處會議，7日舉行邊界總委員會特別會議。