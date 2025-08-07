特朗普要求Intel CEO陳立武辭職　此前美國議員質疑其與中企關係

美國總統特朗普（Donald Trump）8月7日在社交網站發文，要求大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）立即辭職。在此前一天，有美國共和黨參議員去信英特爾董事會，質疑陳立武「與中國企業的關係」。在美股開盤前，英特爾跌約3%。



特朗普在社交平台發文主張，英特爾行政總裁存在高度利益衝突問題（highly conflicted），必須立即辭職，他稱「這問題沒有其他解決方法」。

在此之前的8月6日，美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）去信英特爾董事會主席Frank Yeary，信件題為「行政總裁與中國的關係令人擔憂」，內容包括「2025年3月，英特爾任命陳立武為新行政總裁。據報道陳立武控制著數十家中國企業，並持有數百家中國先進製造和晶片企業的股份。其中至少有8家公司與中國人民解放軍有聯繫。」

路透社4月曾報道，陳立武本人或透過其創立、經營的風險基金，投資過逾600間中國公司，報道指在2012年3月至2024年12月期間，他向數以百計中國先進製造和晶片公司投資至少2億美元。

如今科頓質疑陳立武與中國企業的關係，他又在信件內談以陳立武過去任職的前公司Cadence最近捲入的一宗刑事案。

科頓在信中質問英特爾董事會是否知悉在陳立武擔任Cadence行政總裁期間，該公司曾收到傳票。科頓又詢問英特爾採取哪些措施來解決這些問題。

陳立武（Lip-Bu Tan）是出生在馬來西亞的華人。（Intel官網）

現年65歲的陳立武生於馬來西亞，畢業於新加坡南洋大學、美國麻省理工學院，2008年起擔任電子設計自動化（EDA）巨頭Cadence的行政總裁，2025年3月起擔任英特爾行政總裁。