中美關稅戰8月12日會否捲土重來　關鍵看普京能否搞定特朗普

中美第三次經貿談判前不久在瑞典舉行，和前兩次會談不同的是雙方沒有發布聯合新聞稿，也沒有簽署共識協議。中國官方媒體的報道說根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。美國財長貝森特（Scott Bessent）等人的言論是中美關稅談判是否展期90天需要匯報美國總統特朗普（Donald Trump）之後才能定奪。

如今距離中美談判已經過去數日，特朗普應該早就聽取了貝森特等人的匯報，但中美關稅談判是否展期90天美國方面仍然沒有給出定論。

取而代之的是美國接二連三施壓印度，因印度購買俄羅斯石油向印度徵收額外25%關稅（按：在原25％對等關稅之上）；特朗普派出特使訪問莫斯科同俄羅斯總統普京會晤之後，美俄領導人已經官宣要會晤，美國是否會因為俄羅斯積極解決俄烏衝突而不啟動對中印等國的「次級制裁」（即額外的25％關稅）未可知。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年8月6日表示，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就俄烏戰爭舉行的會晤富有成效且取得重大進展。（網絡圖片）

特朗普尚未就中美關稅談判是否展期90天做出最後的決定，很可能是在等美俄在俄烏問題上的談判。

如果美俄沒有共識，美俄沒有就烏克蘭危機達成共識，那麼接下來不排除美國會啟動針對中印等國的次級制裁。

根據5月12日公布的日內瓦經貿會談聯合聲明，美方取消了此前加徵的91%關稅，並暫停實施24%的對等關稅，為期90天，將於8月12日到期。中美在4月份已經輪番升級過對對方的關稅稅率，最後中美不得不在5月日內瓦會談中商定取消不合理關稅，如果特朗普在8月12日再次重燃對華關稅並且附加涉俄油問題次級制裁，中美又將會是一個激烈衝突的關稅鬥爭周期。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

不少聲音認為中美日內瓦會談倫敦會談包括此次瑞典會談奠定了談判解決問題的基礎，雙方都不能接受高關稅，這是共識。

但在分析人士看來，特朗普會這樣對華認輸嗎？如果說5月份美國在對華關稅戰中妥協是因為美元美債美股的波動倒逼美國不得不暫緩關稅，那麼現如今美國已經和日本韓國歐盟等國達成了關稅協議。在美元美債美股市場用拋售倒逼美國的國家少了。當美國清除了盟友們這些干擾障礙之後，美國是否要再次打一場對中國的關稅戰，未可知。

更為重要的是，美國的次級制裁如果只針對印度，那麼俄羅斯的石油直接低價賣給中國，將讓特朗普用制裁倒逼俄羅斯的政策效力蕩然無存。特朗普難道不知道不制裁中國單獨制裁印度不足以拿捏俄羅斯嗎？特朗普當然清楚，各方都很清楚中國對俄羅斯的重要性。特朗普不會大張旗鼓為自己製造如此一個大的丟臉的障礙。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

如果美俄談崩，中美之間的關稅談判就不是是否展期90天的問題，而是中美關稅戰是否會重新飆升到過百的問題。再打一場高關稅戰，再揚一段時間大棒，爭取讓油價再跌10美元，為讓俄羅斯低頭爭取時間，不排除是特朗普的策略。再短暫同中國打一場高關稅戰，即便是表演，特朗普也一定要去演。

特朗普的全球對等關稅大棒，在中國這裏碰了壁，是否會扳回一局？中美之間的關稅談判貿易鬥爭，遠未到中國已經取得根本勝利的時候。

大國較量從來都不是一觸即潰，從來都不是一戰定勝負，反覆交涉、來回拉鋸，才能找到真正的休兵三八線。

從現在的情況看，即便是8月12日中美關稅戰重燃，也不是沒有可能。不到最後一刻特朗普不會給出最終答案，屆時如果在美俄沒有共識的情況喜愛特朗普同意了中美談判展期，那將是值得關注的大事件。