特朗普發文要求Intel CEO陳立武辭職　業界人士：立不良先例

在美國共和黨參議員質疑科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）「與中國企業的關係」後，美國總統特朗普（Donald Trump）8月7日發文，公開要求陳立武即時辭職。據外媒報道，業界紛紛討論特朗普應否「指點」私人企業領導層的問題，有業界人士稱此立下不良先例。



金融企業Ladenburg Thalmann Asset Management行政總裁Phil Blancato向路透社表示，「這開創一個非常不良的先例。你不希望美國總統決定誰來管理公司，無疑他的意見有其價值和分量。」

另一企業Aptus Capital Advisors的投資組合經理David Wagner則主張，許多投資者可能認為特朗普插手太多，他指「這只是他（特朗普）非常認真地試圖把生意帶回美國的另一個訊號。」

特朗普在社交平台發文主張，英特爾行政總裁存在高度利益衝突問題（highly conflicted），必須立即辭職，他稱「這問題沒有其他解決方法」。

英特爾與陳立武暫未回應。

在此之前的8月6日，美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）去信英特爾董事會主席Frank Yeary，信件題為「行政總裁與中國的關係令人擔憂」，內容包括「2025年3月，英特爾任命陳立武為新行政總裁。據報道陳立武控制著數十家中國企業，並持有數百家中國先進製造和晶片企業的股份。其中至少有8家公司與中國人民解放軍有聯繫。」

路透社4月曾報道，陳立武本人或透過其創立、經營的風險基金，投資過逾600間中國公司，報道指在2012年3月至2024年12月期間，他向數以百計中國先進製造和晶片公司投資至少2億美元。

在科頓去信後，英特爾發言人8月6日在一份聲明回應稱，「英特爾和陳立武堅定致力於維護美國國家安全以及我們在美國國防生態系統中角色的完整性。」

陳立武（Lip-Bu Tan）是出生在馬來西亞的華人。（Intel官網）

現年65歲的陳立武生於馬來西亞，畢業於新加坡南洋大學、美國麻省理工學院，2008年起擔任電子設計自動化（EDA）巨頭Cadence的行政總裁，2025年3月起擔任英特爾行政總裁。