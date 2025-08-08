盧特尼克：或延長對華加徵關稅暫緩期多90日

中國與美國之間的關稅「休戰」期限即將於8月12日屆滿，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）7日表示，美方可能延長對華暫緩加徵關稅的期限多90日。



盧特尼克接受士商業（Fox Business）新聞採訪時被問及中美貿易談判的最新進展，他表示是否延長期限將有待貿易談判團隊以及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

不過，盧特尼克透露：「我感覺他們（中美雙方）很可能會達成協議，並將暫緩期延長90天。」

另外，隨着特朗普向貿易夥伴加徵10%至50%的「對特關稅」關稅生效，盧特尼克預計美國未來每月的關稅收入將達到500億美元或以上，高於上月獲得的300億美元。

2025年6月5日，美國華盛頓特區，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在眾議院撥款委員會聽證會上作證。（Reuters）

盧特尼克又為特朗普計劃對進口半導體徵關稅的宣布作補充，重申如果外國企業向華府提交在美國本土設廠生產的計劃，企業經相關部門審批後就可望獲得半導體關稅豁免。