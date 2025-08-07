遭特朗普加徵39%關稅　瑞士：不考慮採反制措施　將續與美國談判

瑞士8月7日表示，他們擬繼續與美國進行談判，以降低當日稍早生效的39%「對等關稅」，並將避免採取反制措施。



彭博社報道，瑞士內閣7日召開緊急會議後發聲明指，政府仍致力於與美國進行磋商，力求降低關稅。瑞士聯邦委員會目前正與美方相關部門以及受影響的行業保持密切聯繫。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，瑞士總統總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）分別與中美兩國代表團舉行雙邊會談後，於記者會上發表講話。（Reuters）

瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）5日曾飛往華府，原本希望在關稅生效前說服美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）降低關稅，卻沒能同特朗普會面，最終空手而歸。她回到瑞士後告訴記者，瑞士談判代表仍留在華盛頓特區，試圖繼續促成協議。

瑞士發布的聲明重申：「目前，瑞士不考慮採取關稅反制措施，因為這類措施將對瑞士經濟造成額外負擔，尤其會推高來自美國的進口商品價格。」美國對瑞士產品加徵39%關稅，是發達國家中遭加徵最高的關稅。目前，藥品和黃金則獲豁免。

這張2025年7月23日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和印有寫着「關稅」字單的瑞士國旗。（Reuters）

聲明也提到，瑞士政府將很快與受影響的企業進行具體磋商，探討可能的援助措施，並繼續評估採取進一步經濟政策措施的必要性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

