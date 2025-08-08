特朗普促Intel CEO即時辭職 公司：陳立武致力推動美國國家安全
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）8月7日在社交媒體發文，以利益衝突問題為由，要求大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）立即辭職。英特爾同日稍晚發聲明指，公司、公司董事會和陳立武皆堅定地致力於推動美國安全利益，並且正在進行符合特朗普「美國優先」議程的重大投資。
英特爾7日在聲明中表示，公司致力增進美國國家與經濟安全，將繼續在半導體研發和製造領域對美國投資數十億美元，期待與特朗普政府加強合作。
特朗普當日稍早在社交平台發文主張，英特爾行政總裁存在高度利益衝突問題（highly conflicted），必須立即辭職，他稱「這問題沒有其他解決方法」。
而美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）在特朗普發文的前一日，去信英特爾董事會主席Frank Yeary，質疑陳立武「與中國企業的關係」。
路透社4月曾報道，陳立武本人或透過其創立、經營的風險基金，投資過逾600間中國公司，又指他在2012年3月至2024年12月期間，向數以百計中國先進製造和晶片公司投資至少2億美元。
