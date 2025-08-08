印度面臨美國50%關稅　日媒：供應商看好iPhone獲豁免繼續生產

《日經亞洲》8月7日引述消息人士報道，蘋果供應商正按照原計劃，推進在印度大規模生產下一代iPhone的項目，因為其預計該iPhone將不受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布，對印度進口貨品徵收50%關稅的影響。



三位知情人士向《日經亞洲》透露，蘋果供應商認為，在印度生產的iPhone將獲得特朗普的關稅豁免。由於中美關係緊張，蘋果近年一直在印度擴大其生產基地。

消息人士指，新款iPhone將在印度按原計劃於數週內投產。然而，其中兩位消息人士警告指，特朗普的貿易政策反覆無常，仍有可能出現變數。

2025年5月23日，美國紐約，圖為在第五大道蘋果商店內展示的iPhone。（Reuters）

據報道，蘋果公司擔心關稅威脅不無道理。該公司多年來一直在印度和東南亞建立新的供應鏈，尤其是在特朗普不斷推出關稅措施之後。今年5月，蘋果公司表示，4月至6月季度在美國銷售的大部份iPhone將在印度生產。

特朗普過去曾多次批評蘋果在美國以外生產iPhone，並敦促該公司將生產業務搬回美國本土。蘋果近日宣布在美國追加1,000億美元（約7850億港元）投資，並計劃在美國國內採購價值數十億美元的晶片，特朗普的態度似乎有所緩和。

該聲明是白宮在6日（週三）的一場活動中宣布的，特朗普當日同時宣布對進口晶片徵收100%的關稅，但在美國製造的晶片，或計劃在美國建造晶片生產設施的企業可獲得豁免。

特朗普當時表示：「對蘋果這樣的公司來說，好消息是，如果你在美國生產，或者承諾在美國生產，就不會被徵稅。」

當記者詢問蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）有關在美國生產iPhone的計劃時，特朗普出面為庫克解圍。特朗普解釋道，蘋果很久以前就已經在其他國家建立組裝iPhone的流水線，但現在正將關鍵零件（的生產）運回美國。