關稅戰｜印度總理與巴西總統通電話　矢言捍衛多邊主義

印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva ）的辦公室公布，兩國元首8月7日進行了電話交談，討論了一系列廣泛議題，當中包括美國對兩國商品徵收的關稅，強調捍衛多邊主義的重要性，以及「應對當前形勢挑戰的必要性」。



2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

盧拉在通話中確認，他將於2026年初對印度進行國事訪問。其辦公室表示，兩位領導人討論了國際經濟狀況和單邊關稅措施。迄今為止，巴西和印度是受影響最嚴重的兩個國家，而在前一天，盧拉表示將在金磚國家（BRICS）之間啟動對話，以應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅。

將擴大雙邊貿易額 擴大印度與南方共同市場貿協範圍

據盧拉的辦公室稱，盧拉和莫迪在通話中重申了他們的目標，即2030年前將巴西及印度的雙邊貿易額，從去年的約120億美元大幅增加到每年200億美元以上。此外，雙方也同意擴大印度與南美國家南方共同市場（Mercosur）之間的優惠貿易協定覆蓋範圍，並討論了兩國的虛擬支付平台。

2025年7月6日，金磚國家（BRICS）成員國的領導人或代表在巴西里約熱內盧出朗金磚國家領導人會晤開幕式。（Reuters）

巴西及印度將被美國加徵50%關稅

莫迪辦公室的聲明中並未明確提及特朗普或美國，但指「兩位領導人就共同關心的各種地區，以及全球問題交換了意見」。而在特朗普宣布對印度加徵高額關稅後，印度已暗示可能重新調整其全球夥伴關係。

特朗普於6日宣布，對印度商品加徵25%的關稅，使總關稅稅率上升至50%。特朗普表示，這項將於8月28日生效的額外關稅，旨在懲罰印度繼續購買俄羅斯石油。

另外，特朗普也宣布對巴西商品徵收50%關稅，但飛機、能源和橙汁等產業的關稅稅率較低，其決定與他所謂巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）遭「政治迫害」有關。