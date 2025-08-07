堅持買俄石油被美國加徵50%關稅　「印度的美夢徹底破滅了」

不得不說，印度的美夢，徹底破滅了。



曾幾何時，印度人總有一種感覺，自己國家很特殊，與西方關係不一般，尤其是因為中國，西方對印度有特殊需求，美國肯定會另眼相看。



所以，我們看到，一方面，印度和中國、俄羅斯，都是上合與金磚的成員；但另一方面，印度又和西方眉來眼去，還與美國、日本、澳洲組成了所謂的四國集團。



哪知道，特朗普2.0，一切現出原形。



8月6日，說出最狠話的特朗普，對印度使出了最狠的招。

美國以印度購買俄羅斯石油的緣故，對印度再加稅25%。考慮到此前特朗普已對印度加稅25%，現在，印度商品出口到美國，稅率達到了前所未有的50%。

全世界最高，與巴西並列。

原來印度人還以為，自己是美國卿卿我我的密友；現在才發現，原來印度是美國老拳相向的對手。

這何嘗不是一次公開的羞辱！

莫迪一直自詡和特朗普是朋友，還公開給特朗普站過台。(Reuters)

要知道，莫迪一直自詡和特朗普是朋友，還公開給特朗普站過台，用印度人的話說，「莫迪總是像擁抱失散多年的兄弟一樣擁抱特朗普」。

現在，特朗普背後一刀，印度很受傷很委屈很憤怒。

我看到，8月6日，印度外交部當即發表聲明，痛批美國的行動是不公平不合理的，「印度將採取一切必要行動來保護其國家利益」。

此前，針對美歐指責印度購買俄羅斯石油，印度外交部進行了反擊；而且，用西方媒體的話說，「印度無懼美國關稅重壓，將繼續購買俄羅斯石油」。

印度的理由如下。

1，印度買俄羅斯石油，是因為傳統石油供應，被歐洲人買走了。

2，為確保國際能源供應穩定，當初美國積極鼓勵印度買俄羅斯石油。

3，14億人的印度還很窮，買便宜的俄羅斯石油，這符合印度人的利益。

4，倒是你們這些批評的國家，本身就沉迷於和俄羅斯做生意，而且還不是至關重要的商品。

5，歐盟你就買了很多俄羅斯商品，比我們印度多得多。

6，美國，你買的俄羅斯商品，也不少。

7，你們有什麼理由來說印度？

但很多事情，感覺完全是雞同鴨講。

對歐美來說，他們全力封鎖俄羅斯，誰和俄羅斯做生意，就是誰在拆它們的台。但它們自己和俄羅斯做生意，那就例外，那就是可以。

對特朗普來說，對印度，他還有很多不能忍的理由。

美國對印度貿易逆差，他不能忍；

印度你讓美國公司脫層皮，他很生氣；

印度你還是金磚國家之一，他要對付的就是你。

我們也不用回避，印度一直是西方制衡中國的一個籌碼，一些印度人還很樂於當籌碼，獻上各種投名狀。

這也是莫迪見奧巴馬、拜登、特朗普，每次見面都會熱烈擁抱的原因。這也是西方總是對印度網開一面的原因。

哪知道，特朗普上台，擁抱還擁抱，牽手繼續牽手，但特朗普不在意所謂籌碼，你就是棋子，不按我的意見辦，我就狠狠收拾你，還要各種侮辱你。

他之前還痛駡，印度是「死亡經濟」。

印度人都被罵傻了——我們每次都自吹是全世界增長最快的主要經濟體，你居然說我們是「死亡經濟」？

有這麼打臉的嗎？

印度的幻想，徹底破滅了。

蘋果的幻想，可能也破滅了。

搬來搬去，除非搬到美國國內，否則特朗普豈會放過。但搬到美國，蘋果還能成為蘋果嗎？還能生產出今天的蘋果手機電腦嗎？

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，印度其實早該醒了。

我看到，有西方人在哀歎：特朗普正在破壞美國20年來對印度的外交，將印度推向了俄羅斯和中國一邊。

哀歎什麼！

其實過去20年，印度左右逢源，幻想成為西方的盟友，既是美夢，更不過是一場迷夢而已。

印度畢竟不是日本。西方不能容忍一個崛起的中國，又能容忍一個崛起的有個性的印度？

需要印度掣肘中國，那就打印度牌。但別忘了，印度你不是牌手，你不過就是一張牌。

既然是一張牌，遲早就會被拋棄。

特朗普只是以最直接最侮辱的方式，朝這張牌吐了口唾沫，然後一腳踢到了垃圾桶裏。

第二，地緣政治正在急遽演化。

讓人有點眼花繚亂。

我們看到，就在特朗普對印度大棒揮舞的一天，印度方面透露，莫迪將到訪中國。

莫迪來參加上合組織天津峰會。

但這肯定是一次歷史性的訪問，畢竟，這是加勒萬河谷衝突之後，也是莫迪7年來第一次訪問中國。

有中國這樣的鄰國，印度其實更應該感到慶幸。哪怕關係最差的時候，中國說過特朗普這樣侮辱印度的話嗎？

還有，這一天，特朗普還宣佈，美俄談判取得重大突破。美國霍士新聞台更透露，特朗普「最早下周」將與普京會面。

對印度的關稅，畢竟還沒生效；如果美俄真取得突破，印度買油，也自然不是事了。

但說到底，這仍舊是一張牌。

只是這種公開羞辱，對印度人來說，將是無法忘卻的記憶。

第三，考驗莫迪的智慧了。

讓人略有點意外的是，特朗普在步步緊逼、極盡侮辱，但莫迪卻保持着沉默。

哪怕在印度國會辯論上，反對黨痛批：莫迪，你如果有當年英迪拉·甘地50%的膽子，你就大聲說特朗普是一個騙子！

全場熱烈鼓掌。

莫迪什麼都沒說，默默地喝了一大口水。

只是在一次公開活動中，他意有所指的呼籲印度人，積極購買國貨。

坊間有句俗話「莫迪老仙，法力無邊」。我理解，這更多是對莫迪手腕的肯定；對於背後一刀的特朗普，莫迪肯定也在思考對策。

何去何從，誰是朋友誰是敵人，印度確實要拎拎清楚。

但有幾點也是肯定的。

這個世界，不是每個國家，都有足夠的骨氣和底氣，對美國說不！

一些國家，還總認為自己是高明的棋手，最後才發現，自己不過只是被拋棄的棋子。

做美國的敵人是危險的，但做美國的朋友，有時更是致命的 。唉，為美國兩肋插刀，總先被美國插上兩刀。

怎麼就淪落到這一步，印度或許也該深刻反思了！

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，原文標題：《印度的美夢，徹底破滅了》

