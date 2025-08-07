特朗普對進口半導體徵100%關稅　菲律賓遭殃　韓國巨頭暫逃過一劫

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月6日宣布，美國將對進口的半導體徵收100%的關稅，惟該關稅將不適用於在美國製造或已承諾在美國生產半導體的企業。消息一出，馬來西亞和菲律賓皆表示，關稅將重挫當地的半導體行業。韓國政府卻表示，基於與美國達成的貿易協議，三星（Samsung）和海力士（Hynix）將不會被徵收100%關稅。亦有分析認為，特朗普政府仍未發布具體執行半導體關稅的框架，「魔鬼仍藏在細節中」。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，目前尚不清楚半導體企業的產品，需要有多少百分比在美國國內製造才能獲得關稅豁免的資格。

日本、菲律賓和馬來西亞半導體行業受到衝擊

倫敦證券交易所的數據顯示，日本半導體生產商東京電子（Tokyo Electron）7日股價一度下跌逾5%，隨後縮減跌幅至2.9%。其他日本晶片股也出現下跌。瑞薩電子（Renesas Electronics）開市下跌4%，愛德萬測試（Advantest）下跌3.3%。

與此同時，菲律賓半導體產業協會主席總拉奇卡（Dan Lachica）表示：「美國對進口半導體徵收100%的關稅，這將對菲律賓造成「毀滅性」（devastating）打擊，因為菲律賓約70%的出口產品屬半導體。

2025年8月7日，圖為菲律賓半導體產業協會主席總拉奇卡（Dan Lachica）。

而作為全球晶片測試和封裝領域的重要參與者，馬來西亞的貿易部長阿齊茲（Tengku Zafrul Aziz）向國會警告，如果馬來西亞的產品因這些關稅而失去競爭力，該國「將面臨失去美國主要市場的風險」。

韓國半導體巨擎暫倖免於難

韓國對美首席貿易談判代表呂翰九7日（週四）表示，按照華盛頓和首爾之間的貿易協議，主要晶片製造商三星電子和海力士將不會被徵收100%的關稅，韓國的半導體企業將獲得最優惠的關稅待遇。

三星電子的股價7日上漲2.47%。蘋果公司6日宣布，將在其包括iPhone在內的設備中使用三星電子在德州工廠生產的晶片。

2024年10月23日，韓國首爾舉行2024年韓國電子展，圖為三星電子的展位。（Reuters）

全球最大的晶片供應商，台積電的股價7日開始後上漲逾4%。

據報道，台積電近期宣布對美國的重大投資，包括首筆650億美元（約5100億港元），在亞利桑那州建設三座工廠，以及3月對美追加1,000億美元（約7850億港元）的投資。

耶魯大學預算實驗室（Budget Lab）經濟學主任Ernie Tedeschi指出，「魔鬼在細節」，因為目前特朗普政府尚未公布關於晶片關稅具體如何操作的明確框架。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

ORTUS Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson表示，儘管「100%關稅」的衝擊可能令日本半導體生產設備市場一開始出現動盪，但考慮到日本擁有多間晶片生產設備企業，對於大多數希望提高在美國產量的晶片製造商而言不可或缺，現時的情況可能對該行業有利。

已承諾在美投資半導體生產的大企業最受惠

Futurum Group行政總裁Daniel Newman表示，截至目前，大企業是「明顯的贏家」，他指出，像蘋果、英偉達和台積電等企業「承諾（在美國投資）的資金最多」。

紐曼表示：「這些都是特朗普總統想要獲得的巨大勝利。」他補充說，規模和影響力不如這些大企業的小企業無可避免要進行談判。