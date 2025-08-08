彭博：與特朗普團隊會面後　聯儲局理事沃勒成下任主席大熱人選

《彭博社》8月7日引述知情人士報道，美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）正成為下一任主席的熱門人選。



據報道，沃勒已與特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）的團隊成員舉行會面，團隊成員對他印象正面，儘管他尚未與特朗普會晤。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示：「特朗普總統將提名最有能力、最有經驗的人選，以兌現他「讓美國再次富裕起來」的承諾。然而，除非是特朗普總統本人做出的決定，否則任何有關人事決定的討論都應被視為純粹的猜測。」

特朗普近月曾多次批評聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）拒絕減息。雖然特朗普已打消在明年5月15日，鮑威爾任期結束前辭退他的打算，但特朗普近期似乎正加快尋找繼任人的步伐。

下任聯儲局主席誰屬備受關注，經濟學家認為，外界普遍關注鮑威爾的繼任人是否能夠秉持在不屈服於政治壓力的情況下，獨立實施貨幣政策。

報道指，鮑威爾尚未透露是否會打破慣例，在主席任期結束後繼續留任聯儲局理事。但有分析人士猜測，如果鮑威爾認為聯儲局的獨立性受到威脅，他可能會這樣做，以防止特朗普趁機安插親信，填補聯儲局理事的另一個空缺席位。

沃勒是一位擁有博士學位的經濟學家，在就任聯儲局理事後的首次演講中就談到聯儲局的獨立性，報道認為他出任主席或許可以緩解外界的部份憂慮。

沃勒在7月的議息會議上提出減息，與另一位由特朗普任命的聯儲局副主席鮑曼（Michelle Bowman）意見相同，但與多數理事支持保持利率不變的觀點不同。

2024年11月12日，美國紐約，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）出席結算所年度會議（Clearing House Annual Conference）時發表講話。

儘管特朗普呼籲減息以降低政府借貸成本，但沃勒卻認為關稅不會推高通膨，以及放緩的勞動力市場需要更寬鬆的貨幣政策的支持為由，為降息提供依據。

據彭博社的報道，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）和前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）都曾表示支持減息，目前他們亦都是下任聯儲局主席的人選之一。