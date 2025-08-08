特朗普：提名經濟顧問委員會主席米蘭暫代聯儲局理事空缺

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於8月7日宣布，已選擇現任經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭（Stephen Miran）暫時填補聯儲局理事會的空缺，任期將至2026年1月31日。與此同時，白宮將繼續尋找長期的替代者。



圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

接替庫格勒空缺 任期至明年1月

特朗普表示，米蘭擁有哈佛大學經濟學博士學位，在他首個總統任期間表現出色，也從他重返白宮後一直陪伴在側，形容對方在經濟領域的專業知識無與倫比，認為他將在聯儲局理事會表現出色。米蘭的提名仍需獲參議院批准。

美國聯儲局8月1日表示，聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler）提前於8月8日卸任，其任期原定於2026年1月屆滿。此前有消息稱，特朗普或提前物色聯儲局主席人選，趁庫格勒卸任的機會提早安排進理事會。但特朗普於6日透露，他計劃提名一位臨時理事來填補空缺，而不是直接提名現任主席鮑威爾的接班人。

圖為2024年11月12日，聯儲局理事克沃勒（Christopher Waller）出席活動並發表演說。（Reuters）

彭博社：聯儲局理事沃勒為主席熱門人選

彭博社同日引述知情人士稱，現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）已成為接替主席鮑威爾（Jerome Powell）的熱門人選。沃勒已與總統團隊進行會面，但尚未與特朗普本人會面。