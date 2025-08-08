習近平與普京通話　稱樂見美俄保持接觸　推動政治解決烏克蘭危機

央視新聞報道，中國國家主席習近平8月8日應約同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，習近平談到中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。。



報道指，普京介紹俄方對烏克蘭危機當前形勢的看法和俄美最近接觸溝通的情況，表示俄方高度讚賞中方為政治解決危機發揮的建設作用，俄中全面戰略協作夥伴關係任何形勢下都不會改變，俄方願繼續同中方保持密切溝通。

中國國家主席習近平2025年5月8日在訪問俄羅斯期間與俄總統普京見面（Reuters）

習近平闡述中方原則立場，指出複雜問題沒有簡單的解決辦法，無論形勢如何變化，中方都將堅持一貫立場，堅持勸和促談，中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。

報道指，兩國元首積極評價中俄高水平政治互信和戰略協作，一致同意共同推動兩國關系取得更大發展，雙方將通力合作，籌備好上海合作組織天津峰會，辦成一屆友好、團結、成果豐碩的峰會，推動上海合作組織實現高質量發展。

2025年7月25日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線主持與安全局成員的會議。（Reuters）

普京正計劃與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，據俄方指，下週是會面舉行的目標日期，但難說準備工作需要多少天，各方正開始就會談安排細節展開工作。