彭博社：美俄籌劃和約　俄佔烏領土或獲確定　烏克蘭面臨被逼接受

美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）計劃在下週會面，彭博社8月8日引述知情人士指，美俄正籌劃達成一項和平協議，以結束俄烏戰爭，但協議內容將讓俄羅斯在戰爭時所佔的烏克蘭領土獲得「確定」，此意味烏克蘭面臨被逼接受失去領土的風險，報道形容這是鞏固普京在烏克蘭的成果、對普京來說將是一場重大勝利。



報道指，美國正努力爭取烏克蘭及其歐洲盟友對協議的支持，但距離達到此目標仍然甚遠。

2025年8月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

根據報道，普京要求烏克蘭將其整個烏東頓巴斯地區及克里米亞半島讓給俄羅斯，俄軍於2014年吞併克里米亞，未獲國際社會承認，烏克蘭一直抗議。

若然烏克蘭要承認頓巴斯和克里米亞為俄領土，此意味烏克蘭總統澤倫斯基必須下令烏軍從目前仍由烏方控制的盧甘斯克和頓內茨克部份地區撤軍，報道稱「這樣的結果對普京來說將是一場重大勝利」。

2025年7月10日，意大利羅馬，圖為澤連斯基在會議上發表講話，討論未來戰後重建議題。（Reuters）

知情人士並談到，作為協議一部份，俄羅斯將停止在烏克蘭赫爾松和扎波羅熱地區現有戰線的進攻。知情人士同時強調，協議條款和計劃仍在不斷變化中，未來有變數。

報道指，澤連斯基正面臨被逼接受失去烏克蘭領土的風險。