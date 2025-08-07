白宮證實特普會或最快下周舉行　特朗普：俄烏同意的可能性非常大

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 據報計劃最早於下周與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤，並隨後再安排與普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行三方會談。白宮官員8月6日回應表示，總統最快可能在下週與普京會面。



特朗普周三在白宮見記者時，被問及俄烏是否同意舉行會晤，他表示，「他們同意的可能性非常大。我們尚未決定會面地點，但我們今天與總統普京進行了非常好的會談。」特朗普亦稱有很大機會可以結束目前的俄烏衝突。

若果此次會面落實，將會是美俄領導人自2021年6月以來的首次會晤。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt ）在8月6日的聲明中稱，俄方表達了與總統特朗普會面的意願，亦強調特朗普希望結束戰事。俄羅斯克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則尚未對會面做出回應。

2019年6月28日，日本大阪，時任美國總統特朗普（Donald Trump）出席G20領導人峰會時，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤並嘗試與對方握手。（Reuters）

澤連斯基在全國講話時表示，西方對於俄羅斯的施壓正在產生效果，認為俄羅斯現時似乎更傾向於停火。但他強調，必須確保俄羅斯不會在細節上欺騙烏克蘭和美國。