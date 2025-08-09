洛杉磯4盜賊夜闖潮玩店「零元購」　翻箱倒櫃只偷Labubu｜有片

洛杉磯縣拉蓬特市（La Puente）一間潮流玩具店One Stop Sales於8月6日凌晨遭多名竊賊闖入「零元購」，損失金額至少超過7000美元（約5.4萬港元）。商店聯合創始人受訪時表示，賊人們顯然早有預謀，雖整間店鋪被翻箱倒櫃，但他們只偷走店內的中國內地潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu，而店鋪才剛剛對外宣布已為相關公仔補貨。



英國《衛報》8日報道，當地警方表示，這宗盜竊案於6日凌晨1時30分左右發生，幾箱Labubu公仔被盜，價值約7000美元。

不過，公司聯合創始人Joanna Avendano接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，他們損失大概至少價值3萬美元貨物。

據商店公開的監視錄影畫面可見，當時至少有4名身穿深色衣物的疑犯。他們先以工具破壞玻璃門闖入店內，其後在短時間內四處翻找，快速將多件公仔與收藏品掃入準備好的袋子。

Joanna Avendano認為這次入室盜竊有早有預謀，她5日晚上已發現有一輛可疑車輛停在商店外。

當地警方其後為店鋪尋回部份Labubu失物：

美國洛杉磯縣拉蓬特市（La Puente）一間潮流玩具店於2025年8月6日凌晨遭多名竊賊闖入「零元購」，賊人們只「瞄準」Labubu公仔，偷走價值至少超過7000美元的Labubu存貨。圖為店鋪8日在IG上傳的照片，稱當地警方已尋回部份失物。（IG@onestopsaless）

她表示，盜賊們可能有留意商店的社交媒體，得知商店剛剛為Labubus公仔補貨，才會選擇在翌日凌晨犯案。目前警方仍持續對案件進行調查，且已尋回部份失物。