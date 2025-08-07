倫敦西敏區每15分鐘一部手機被搶　警方推新招打擊遭網民恥笑

根據官方數據，倫敦的西敏區（Westminister）去年每15分鐘就有一部手機被竊，每日約94部，一年下來總數超過34,000部。英國零售商Currys近日聯同警方，在牛津街地面油上紫色標籤，提醒購物者遠離路邊並將手機藏好，提防「小心被搶」（Mind the Grab）。惟不少購物者稱，這個預防盜竊活動是個「笑話」，並認為在這條街道上增加警力反而能產生更有效的威懾作用。



英國零售商Currys在牛津街地面油上紫色標籤，提醒購物者防範手機被盜：

據《獨立報》8月6日報道，活動口號（Mind the Grab）的靈感源自乘搭英國鐵路經常會見到的「注意縫隙」（Mind the Gap）字句。這是Currys、當地警方和西敏市議會為防止手機盜竊而共同發起的一次宣傳活動。

報道指倫敦發生搶手機的情況猖獗。根據資訊自由披露的數據，西敏區屬「重災區」，去年每15分鐘就有一部手機被盜，相當於每天94部。

據報道，越來越多的竊案涉及騎着輕便電單車或電動單車的犯罪分子，他們在繁忙的人行道上直接從行人手中搶走手機。

Currys的高層Ed Connolly表示：「手機失竊不僅僅是丟失設備那麼簡單，它令人恐懼，同時切斷民眾與親人、金錢和日常生活的聯繫。」

Connolly指：「有見及此，是時候與手機盜竊劃清界線，這就是我們發起「小心被搶」活動的原因，我們相信，透過在人行道上設置醒目的標記，可以真正起到作用，鼓勵人們遠離路邊。」

弔詭的是，英國民眾對這項活動似乎並不是特別滿意。一位不願具名的男子告訴《每日郵報》（Daily Mail）：「Curry’s將貼紙貼在路上，這簡直就是個笑話。警察根本不在乎。」

27歲的學生哈琳（Hareleen）表示：「我認為這區需要更多的警力。這裏有不少遊客，所以更容易成為盜竊的目標。這種事在迪拜（Dubai）就永遠不會發生，因為那裏的人知道他們會因此受到懲罰。」

倫敦前警探布倫南 （Norman Brennan）稱這項活動是「荒謬的噱頭」（nonsensical gimmick），並呼籲政府增派警力來應對手機被搶的危機。

他認為：「如果你想阻止手機盜竊，你需要在街上部署警察，而不是在路面油上紫色貼紙。」

布倫南強調：「我們需要50到100名配備電單車的警員全天候執勤，這樣倫敦街頭才能有快速應變部隊來打擊電單車盜竊。」