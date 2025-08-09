美國CDC總部外槍擊案1警殉職　槍手死亡　警：疑怪罪疫苗致病

美國疾病控制和預防中心（CDC）位於亞特蘭大（Atlanta）的總部8月8日發生槍擊案，1名槍手在建築物外開火，當局指1名警員中槍身亡，槍手其後亦證實喪生。據美媒報道，警方與槍手家屬會面後，向傳媒表示相信槍手把自己的疾病歸咎於新冠疫苗，對CDC不滿。



美國CDC總部槍擊案：殉職警員David Rose（DeKalb County Police）

美國全國廣播公司（NBC）等傳媒報道，事發於8日下午4時50分左右，當局接報指CDC範圍外發生槍擊，警方到場發現一名33歲警員身受重傷，惟送院後證實不治；疑犯則被發現在其中一座建築物內的二樓，他身上有槍傷，當場證實死亡。目前未知槍手遭擊斃還是吞槍自盡。

美國亞特蘭大CDC總部附近8月8日發生槍擊案，大批警員接報到場。（Reuters）

殉職警員為David Rose，據警方聲明指，他於2024年9月加入警察部門，他與妻子育有2名孩子，並有另一個孩子即將出生。

CDC總監Susan Monarez在社交平台X發文，指有最少4座建築物中彈。而由CDC員工在網上分享的圖片顯示，有建築物的玻璃窗被子彈擊中。

有執法人員透露，槍手當時手持長槍，當局在現場亦起獲另外3款槍械，暫時未知槍手動機。

案發現場鄰近埃默里大學（Emory University，又譯艾文理大學、艾默利大學），事發後校方一度發出槍擊警告，但在個半小時後解除。報道指，有4人因為受驚而自行到醫院求醫。